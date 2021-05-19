Главу МИД РФ позабавили действия журналиста на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Чиновник прокомментировал поведение иностранного журналиста из местного бюро издания. Спикер из РФ начал свое выступление со слов о том, что дипломаты из Москвы и Душанбе провели очень содержательные переговоры. В этот момент к трибуне подбежал представитель СМИ с микрофонами для BBC и "Радио свобода" (СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр). Корреспондент установил записывающие устройства на стол к Лаврову и Мухриддину.

Это BBC такие манеры практикует? Сергей Лавров, глава МИД РФ

Действия журналистам вызвали у российского министра улыбку, после чего он продолжил свое выступление.

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Видео: МИД России