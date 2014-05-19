МИД Таджикистана: визит Путина в Душанбе прорабатывается

Сироджиддин Мухриддин рассказал о подготовке к официальному посещению российским президентом Таджикистана.

Официальный визит российского президента Владимира Путина в Душанбе прорабатывается. С таким заявлением выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из МИД РФ Сергеем Лавровым министр внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Чиновники рассчитывают, что политик сможет прибыть из Москвы в страну во второй декаде сентября.

Главным пунктом в повестке двусторонних связей является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Правительства и ведомства двух стран уже начали работу по содержательному наполнению визита. Сироджиддин Мухриддин, глава МИД Таджикистана

Чиновник заявил, что дипломаты приложат усилия для формирования "солидного" пакета двусторонних соглашений в области торговли и инвестиций. На изучении у специалистов находятся порядка 40 документов. Таджикистан рассчитывает на качественный прорыв в отношениях с РФ после визита в российскую столицу 8-9 мая президента Эмомали Рахмона. Р остается одним из ключевых партнеров Душанбе. За прошлый год объем товарооборота составил между странами порядка 1 млрд долларов. Мухриддин поблагодарил коллег за оказание помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере.

Видео: МИД России