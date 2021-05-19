В МИД РФ оценили работу с мигрантами которую проводит Таджикистан.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере. Заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Стороны отметили, что между странами совершенствуется договорная база.

Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле этого года состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование договорной базы в этой сфере. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул, что власти Душанбе обещали предпринять новые меры по разъяснению трудовым мигрантам необходимость соблюдать российское законодательство. Лавров подчеркнул, что РФ остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Таджикистана. Он отметил, что снижение товарооборота из-за пандемии не было критичным. Уже сейчас эксперты фиксируют рост показателей в данном направлении.

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Видео: МИД России