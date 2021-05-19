Лавров: Россия предложила создать комиссию по демаркации границы Армении и Азербайджана

Москва предложила помощь в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном в рамках ОДКБ.

Россия предложила создать комиссию по делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана. Об этом глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции с коллегой из МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Чиновник объяснил, что Москва планирует действовать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Дипломаты могут помочь Еревану и Баку в сфере урегулирования конфликта на государственных границах в Нагорном Карабахе. РФ считает, что в данной ситуации может взять на себя роль посредника или консультанта.

Мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник объяснил журналистам, что в рамках межправительственных контактов Россия проинформировала Баку и Ереван об усилиях, предпринимаемых с целью урегулирования инцидента на границе между Арменией и Азербайджаном.

Россия поможет Таджикистану построить новую погранзаставу на границе с Афганистаном.

Видео: МИД России