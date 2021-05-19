Россия поможет Таджикистану построить новую погранзаставу на границе с Афганистаном

Власти РФ выделят средства на создание сооружений на одном из участков таджикско-афганской границы.

Россия поможет Таджикистану построить новую современную пограничную заставу на государственной границе с Афганистаном. Такое заявление сделал министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой Сироджиддином Мухриддином. По информации от спикера, в ближайшее время стороны подпишут соответствующее межправительственное соглашение.

С участием ВС РФ регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий. Мы окажем финансовое содействие в сооружении погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что в рамках встречи поднимались вопросы, связанные с укреплением двусторонней линии между Таджикистаном и Россией и в рамках работы по ОДКБ. В РФ считают, что дипломаты из Таджикистана разделяют позицию Москвы о необходимости сохранения стабильности и безопасности региона Центральной Азии. Над этой задачей работает 201-я российская военная база, расположенная в Таджикистане.

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Видео: МИД России