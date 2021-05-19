Сергей Лавров оценил действия властей по урегулированию вооруженного конфликта в регионе.

Россия приветствует окончание горячей фазы конфликта Таджикистана и Киргизии. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции с коллегой Сироджиддином Мухриддином. Москва оценила действия официальных властей Душанбе и Бишкека в совместной работе по демаркации государственных границ и делимитации.

Говорили о позитивном примере перехода от конфронтации к сотрудничеству, который подают Республика Таджикистан и Киргизская Республика. Мы очень рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник считает тот политический процесс, который смогли организовать Таджикистан и Киргизия, хорошим примером для всех стран постсоветского пространства. Он напомнил, что в силу некоторых причин там не были оформлены границы окончательно в правовом поле. В МИД РФ призвали этот процесс активизировать.

Россия готова и дальше содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил.

Видео: МИД России