Сергей Лавров оценил необходимость сотрудничества в военной сфере.

Россия готова и дальше содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из МИД Сироджиддином Мухриддином сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник заметил, что план обновления техники соседнего государства укладывается в заявленные и согласованные сторонами сроки.

Провели обзор в выполнении договоренностей о сотрудничестве в военной, в военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил журналистам, что сотрудничество с Таджикистаном в военной сфере имеет особое значение для России. Лавров уточнил, что говорит о сохраняющихся в регионе внешних угрозах.

Лавров: Россия хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном.

Видео: МИД России