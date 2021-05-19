Россия готова и дальше содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из МИД Сироджиддином Мухриддином сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник заметил, что план обновления техники соседнего государства укладывается в заявленные и согласованные сторонами сроки.
Провели обзор в выполнении договоренностей о сотрудничестве в военной, в военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр напомнил журналистам, что сотрудничество с Таджикистаном в военной сфере имеет особое значение для России. Лавров уточнил, что говорит о сохраняющихся в регионе внешних угрозах.
Лавров: Россия хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном.
Видео: МИД России
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