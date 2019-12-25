Лавров: Россия хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном

Глава МИД РФ надеется на скорейшее возвращение студентов из Таджикистана в вузы РФ.

Россия хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном. Об этом журналистам по результатам переговоров с коллегой Сироджиддином Мухриддином на пресс-конференции сообщил глава внешнеполитического ведомства Москвы Сергей Лавров

Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех студентов, это практически 20 тысяч человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник объяснил, что в рамках встречи с коллегой из Таджикистана поднимались вопросы совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. На безвозмездной основе Москва поставит коллегам партии "Спутник V". Соответствующая договоренность была достигнута между президентами 8 мая.

Граждане Туркменистана год не могли вернуться на родину из Петербурга.

Фото: МИД России