Граждане Туркменистана год не могли вернуться на родину из Петербурга

Авиасообщение с Республикой приостановлено.

Граждане Туркменистана год не могут вернуться на родину из Петербурга. Все это время они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД в Красном Селе и ждут выдворения. Дело в том, что авиасообщение с государством приостановлено из-за пандемии. О ситуации рассказала пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Шесть граждан Туркменистана обратились к омбудсмену в январе 2021 года. Им было назначено судом административное выдворение, однако уехать они не могли. В итоге был министерству иностранных дел удалось договориться с туркменской стороной о том, что граждане вернутся домой в конце мая чартерным рейсом. Долгое время прийти к соглашению не удавалось, переговоры проходили на уровне министров иностранных дел. Туркменов на родину отвезет самолет российской авиакомпании.

В на прошлой неделе сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели рейд по мигрантам на стройплощадках в Московском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV