Полицейские провели рейд по мигрантам в Петербурге

Всего проверили 130 приезжих из других стран.

В субботу, 15 мая, в главке ГУ МВД России сообщили, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели рейд по мигрантам на стройплощадках в Московском районе Петербурга. Всего было проверено 130 потенциальных нарушителей миграциoнного законодательства.

Полицейские проверили документы и привлекли инспекторов-кинологов для проверки вагончиков, где массово проживают мигранты, часть из которых пыталась спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола. Отмечается, что некоторые даже не планировали далеко убегать и прятались под кроватями.

По результатам рейда может быть возбуждено и как минимум одно уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила мигранта в совращении ее дочери на станции "Гражданский проспект".

Фото: Piter.TV