В Петербурге число мигрантов сократилось до 280 тысяч

Для сравнения, в прошлом году их численность составила 385 тысяч.

В Северной столице число мигрантов сократилось до 280 тысяч. Таковы данные комитета по труду и занятости населения, сообщает 78.ru.

По данным исследований комитета и НИУ ВШЭ Петербурга, в 2019 году численность мигрантов в городе составляла 385 тысяч. По состоянию на 30 ноября, количество действительных патентов составило 171 273. Отмечается, что это на 58 151 меньше.

Известно, что больше всего патентов выдали гражданам Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения.

Фото: Piter.tv