Инновационные методы профориентации молодежи внедряют в Петербурге

Кадровые службы Петербурга вводят инновационные методы взаимодействия с учащимися образовательных учреждений и потенциальными работодателями, объединяя их усилия в единую систему содействия карьерному становлению молодёжи с учётом современных требований рынка труда.

Начиная с осени 2025 года, на ресурсе "Работа России" функционирует более 20 специализированных платформ, предназначенных для профессионального ориентирования школьников старших классов (8–11 классы), студентов учебных заведений среднего и высшего образования, а также выпускников. Сотрудники центров занятости организовали серию мероприятий — всего состоялось 189 встреч, участниками которых стали более 12 тысяч учащихся и недавних выпускников. Важным этапом сотрудничества стало подписание 109 договоров о взаимодействии с предприятиями и учебными заведениями.

За дополнительной информацией можно обратиться на портал "Работа России", позвонить по номеру телефона горячей линии 320-06-52 либо прийти в ближайший кадровый центр своего района. Отдельно вопросы повышения качества кадровой подготовки и путей профессиональной ориентации молодёжи обсудят участники ежегодного Санкт-Петербургского международного форума труда, который состоится с 1 по 3 апреля.

Фото: Правительство Петербурга