В МФЦ Петербурга началось оформление оплаты проезда участников СВО к месту санаторно-курортного лечения

Участники специальной военной операции (СВО) в Петербурге смогут подать заявление на санаторно-курортное лечение и одновременно оформить компенсацию проезда прямо в МФЦ "Мои документы" с 12 февраля 2026 года. Ранее такая услуга была доступна только после завершения курса лечения через онлайн-сервис "Госуслуги" или в филиалах Социального фонда России.

Помимо самого военнослужащего, право на бесплатное сопровождение предоставляется лицу, сопровождающему его, если участник нуждается в постоянной помощи по состоянию здоровья (I группа инвалидности или медицинское подтверждение потребности в уходе).

Заявление оформляется в любом удобном МФЦ по услуге "Направление на санаторно-курортное лечение участников СВО". Для этого необходимы паспорт и медицинские справки, подтверждающие необходимость в отдыхе и реабилитации. Данные сопровождающего также указываются в заявлении, если таковой имеется.

Цель нововведения — обеспечить удобство для ветеранов боевых действий и упростить процесс оформления социальной поддержки: "Мы сделали оформление мер господдержки доступным и удобным по принципу "единого окна", позволяя людям получать помощь в одном месте". Чтобы облегчить процедуру, терминалы МФЦ оборудованы специальной функцией ускоренного обслуживания участников СВО и их семей. Сервис позволяет выбрать удобное время визита через систему предварительной записи, включая использование официального чат-бота МФЦ в мессенджере MAX.

Всего в МФЦ Петербурга доступно 43 вида федеральных и региональных услуг для участников СВО, а также дополнительно 72 специализированных услуги в рамках категории "Возвращение с СВО". В конце 2025 года введены новые виды компенсаций для участников СВО: выплата Героям России и кавалерам орденов, компенсация за ранения и поддержка семьям погибших военнослужащих.

Эти изменения позволяют оптимизировать доступ к услугам для ветеранов и способствуют улучшению качества их жизни.

Фото: Правительство Петербурга