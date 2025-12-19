В Петербурге открылось отделение для реабилитации детей из зоны СВО

Губернатор Александр Беглов посетил новый медицинский центр, созданный для помощи пострадавшим детям.

В Санкт-Петербурге начала работу первая в стране профильная программа для психосоциальной реабилитации детей, пострадавших в ходе специальной военной операции. Новое отделение на 30 коек открылось на базе Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С. С. Мнухина.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский лично ознакомились с условиями, созданными для пациентов. Глава города отметил, что основными подопечными отделения станут дети из семей участников СВО, а также ребята, прибывшие из новых регионов, многие из которых стали свидетелями военных действий и потеряли родителей.

Беглов подчеркнул, что учреждение, финансируемое из городского бюджета, первым в России начинает оказывать системную помощь такого рода. В отделении создана комфортная среда с палатами, лечебными кабинетами и игровыми зонами, где дети могут не просто лечиться, но и жить, общаться и восстанавливаться. В рамках визита губернатор передал центру сертификат на приобретение стоматологической установки.

Фото: Пресс-служба Смольного