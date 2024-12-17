Петербургские предприятия увеличили производительность почти на 50% благодаря федеральному проекту

А совокупный экономический эффект приблизился к 2 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге подвели итоги реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". По результатам 2025 года более 60 городских компаний смогли существенно повысить эффективность своей работы. Средний рост выработки на предприятиях-участниках составил почти 50%, а совокупный экономический эффект приблизился к 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проект ориентирован на внедрение бережливых технологий, пересмотр внутренних процессов и развитие профессиональных навыков сотрудников. Такой подход позволяет не только ускорить производственные циклы, но и сократить потери. В частности, объём незавершённого производства на предприятиях, участвующих в программе, снизился в среднем на 39%.

Власти города отмечают, что для промышленного Петербурга рост производительности остаётся одним из ключевых факторов устойчивого развития экономики и повышения качества жизни. Поддержка бизнеса выстраивается комплексно — от экспертной помощи в модернизации производств до системной подготовки кадров. Взаимодействие государства, компаний и профессионального сообщества рассматривается как основа долгосрочного экономического эффекта.

Всего за шесть лет реализации проекта суммарный результат от внедрения бережливых практик в Петербурге превысил 13 млрд рублей. Оператором программы в городе выступает Региональный центр компетенций, подведомственный Комитету по труду и занятости населения. Центр сопровождает предприятия на всех этапах изменений, помогая переходить от разрозненных улучшений к устойчивым управленческим решениям. С начала текущего года обучение в РЦК прошли 890 специалистов, значительная часть из них — в рамках практических тренингов "Фабрики процессов".

Ранее Петербург подвел итоги антинаркотической работы.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба