Петербург подвел итоги антинаркотической работы

Смольный представил первые результаты стандарта.

В Смольном состоялось расширенное заседание Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга. Совещание провел губернатор Александр Беглов. На встрече подвели итоги работы за 2025 год и обсудили результаты внедрения единого межведомственного стандарта антинаркотической профилактики.

Губернатор напомнил, что "государственным антинаркотическим комитетом наш город определен одним из пилотных регионов" для апробации нового стандарта. Разработанные в Петербурге программы предполагается использовать в других субъектах страны.

По оценке участников совещания, переход на единый стандарт в Калининском и Красногвардейском районах позволил отказаться от "устаревших и малоэффективных форм работы". В районах внедрена система постоянного мониторинга и четкой маршрутизации оказания помощи.

На заседании также обсудили вопросы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Городские структуры планируют усилить работу в социальных сетях, расширить объем информационных материалов и адаптировать их для различных целевых групп.

Фото: пресс-служба Смольного