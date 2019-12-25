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Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения
Сегодня, 11:16
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nastya960

Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения

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Ситов назвал эпидемическую ситуацию в городе довольно тяжелой.

Условия для ослабления ограничений, введенных в Петербурге на период новогодних праздников, пока не сложились. Такое заявление в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сделал первый запредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Ситов назвал эпидемическую ситуацию в городе довольно тяжелой. Поэтому все ограничения и послабления будут принимать на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте - экономика.

Александр Ситов

Александр Ситов отметил, что как только возникнет возможность, решение о послаблениях будет принято мгновенно.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 3756 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: александр ситов, коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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