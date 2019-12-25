Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения

Условия для ослабления ограничений, введенных в Петербурге на период новогодних праздников, пока не сложились. Такое заявление в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сделал первый запредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Ситов назвал эпидемическую ситуацию в городе довольно тяжелой. Поэтому все ограничения и послабления будут принимать на основании рекомендаций Роспотребнадзора.
На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте - экономика.
Александр Ситов
Александр Ситов отметил, что как только возникнет возможность, решение о послаблениях будет принято мгновенно.
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 3756 человек.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все