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В Петербурге коронавирусом заболели 3756 человек
Сегодня, 11:10
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели 3756 человек

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Из городских стационаров выписали 2653 человека.

За последние сутки в России подтвердили 29 935 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе  4512 (15,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3756 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 227. За последние сутки подтверждена смерть 635 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 14.

За последние сутки из больниц выписали 26 890 человек, в том числе 2653 человека в Петербурге и 219 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 11:31

Хоть бы какую новую цифру придумали, а то такое впечатление, что стабильно каждые сутки заболевают 3600-3700 человек.

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