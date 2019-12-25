В Петербурге коронавирусом заболели 3756 человек

Из городских стационаров выписали 2653 человека.

За последние сутки в России подтвердили 29 935 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4512 (15,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3756 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 227. За последние сутки подтверждена смерть 635 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 14.

За последние сутки из больниц выписали 26 890 человек, в том числе 2653 человека в Петербурге и 219 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv