Петербургский суд вынес приговор изготовителям фальшивых документов для мигрантов

В понедельник, 23 сентября, суд Петербурга огласил приговоры семерым горожанам, которые изготавливали фальшивые документы мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По данным следствия, ОПГ выдала фальшивые документы в России более 9 тысячам мигрантов. Так, троим фигурантам дела дали три года шесть месяцев лишения свободы, а Боровченок, Голован, Вяльцеву, Денисову приговорили к трем годам. Все они были осуждены по статье "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой".
Указанные наказания суд постановил считать условными, с испытательными сроками
сказано в сообщении
По версии следствия, преступную группировку организовали в 2016 году супруги Гегам и Тамара Леонтьевы. Участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их в органы по вопросам миграции.
Ранее мы сообщали о том, что за нападение на главного медика ФСИН петербуржцы получили по три года колонии.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )