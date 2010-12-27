Петербургский суд вынес приговор изготовителям фальшивых документов для мигрантов

Семерых человек приговорили к условным срокам.

В понедельник, 23 сентября, суд Петербурга огласил приговоры семерым горожанам, которые изготавливали фальшивые документы мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, ОПГ выдала фальшивые документы в России более 9 тысячам мигрантов. Так, троим фигурантам дела дали три года шесть месяцев лишения свободы, а Боровченок, Голован, Вяльцеву, Денисову приговорили к трем годам. Все они были осуждены по статье "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой".

Указанные наказания суд постановил считать условными, с испытательными сроками сказано в сообщении

По версии следствия, преступную группировку организовали в 2016 году супруги Гегам и Тамара Леонтьевы. Участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их в органы по вопросам миграции.

Ранее мы сообщали о том, что за нападение на главного медика ФСИН петербуржцы получили по три года колонии.

Фото:pixabay