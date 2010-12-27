За нападение на главного медика ФСИН петербуржцы получили по три года колонии

Помимо этого, суд удовлетворил иск на 900 тысяч рублей.

В Невском районном суде Петербурга огласили приговор братьям Альберту и Владимиру Бахлиным, обвиняемым в нападении на начальника медико-санитарной части УФСИН Петербурга и Ленобласти Бадрудина Дамаданова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Братьев Бахлиных и их сообщника Андрея Белова признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью медика средней степени тяжести. Все они признали свою вину и даже хотели примириться с пострадавшим, однако, суд отказал им в этом.

Альберт Бахлин проведет в колонии общего режима 3 года и 2 месяца, Владимир Бахлин - 3 года в колонии строгого режима. Белов получил 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, суд удовлетворил иск на 900 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV