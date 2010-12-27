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Сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе
Сегодня, 11:55
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IRINA_CHALKINA

Сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе

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Мужчина получил ссадину конечности.

В минувшие выходные, 22 сентября, на сотрудника Роскомнадзора по СЗФО напал неизвестный в Приморском районе. Об этом сообщают СМИ. 

Инцидент произошел на проспекте Сизова около банка. После драки мужчина обратился в травмпункт на улице Генерала Хрулева. Врачи диагностировали у него ссадину первого пальца правой стопы. По словам медиков, пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В данный момент правоохранители проводят проверку. 

Ранее мы сообщали о том, что саратовский студент нанес 50 ударов ножом подруге из-за 2300 рублей.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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