Сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе

В минувшие выходные, 22 сентября, на сотрудника Роскомнадзора по СЗФО напал неизвестный в Приморском районе. Об этом сообщают СМИ.
Инцидент произошел на проспекте Сизова около банка. После драки мужчина обратился в травмпункт на улице Генерала Хрулева. Врачи диагностировали у него ссадину первого пальца правой стопы. По словам медиков, пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
В данный момент правоохранители проводят проверку.
Ранее мы сообщали о том, что саратовский студент нанес 50 ударов ножом подруге из-за 2300 рублей.
Фото:Piter.TV
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