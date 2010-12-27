Саратовский студент нанес 50 ударов ножом подруге из-за 2300 рублей

Юноша после убийства шел по Саратову в окровавленной одежде, чем привлек внимание полиции.

В Саратове 18-летний студент зверски убил подругу детства из-за долга в 2300 рублей.

Жестокое убийство произошло 20 сентября в одном из подъездов жилого дома в Саратове. По версии следствия, в июле 2019 года парень одолжил знакомой, с которой с детства жили в одном доме в соседних подъездах, деньги. Девушка долг не отдала в назначенное время. По словам знакомых, юноша угрожал девушке, что за долг придется расплатиться кровью.

20 сентября он подкараулил знакомую и нанес ей 50 ударов ножом, после чего в окровавленной одежде пошел по улицам города, чем привлек внимание сотрудников полиции. Парня задержали. На допросе он полностью признал свою вину и рассказал обстоятельства и подробности произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Парню предъявлено обвинение по данной статье, и он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области