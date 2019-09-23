В Чебоксарах разбились насмерть байкер и его подруга

Завершение мотосезона стало смертельным для 28-летнего байкера и 26-летней девушки.

В минувшие выходные в Чебоксарах разбился байкер без прав и его подруга.

Местные байкеры решили устроить состязания в скорости. Мотоцикл Suzuki на большой скорости сбил девушку пешехода и отлетел в сторону. Мотоцикл врезался в ворота яхт-клуба. 28-летний байкер, лишенный водительского удостоверения, и его 26-летняя пассажирка получили серьезные травмы и скончались на месте ДТП.

Уточняется, что и сам байкер, и его подруга были без мотошлемов.

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Видео: HUE