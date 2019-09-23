На учениях "Центр - 2019" разбились при десантировании две машины БМД

Экипажа в машинах не было, никто не пострадал.

На военных учениях под Оренбургом разбились при десантировании две боевые машины.

ЧП произошло на масштабных военных учениях "Центр - 2019". При десантировании с ИЛ-76 у машин БМД выстрелил, но не раскрылся парашют. Машины стремительно рухнули на землю. Вскоре были опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, что от боевой техники осталась груда искореженного металла.

Министерство обороны РФ подтвердило, что при десантировании разбились две единицы боевой техники. Экипажа в машинах не было, никто не пострадал.

Фото и видео: Instagram/warin4m