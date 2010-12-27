В Петербурге увеличат ежемесячную плату за патент для трудовых мигрантов

На пленарном заседании депутаты ЗакСа поддержали законопроект.

В Петербурге намерены увеличить ежемесячную плату за патент для трудовых мигрантов. Соответствующую поправку поддержали на пленарном заседании депутаты ЗакСа.

Ежемесечную плату за патент для трудовых мигрантов планируется увеличить на 200 рублей. Таким образом теперь мигранты в Петербурге будут платить 4000 тысячи рублей в месяц.

По словам чиновников, такая поправка в законе пополнит петербургскую казну. Кроме того, нововведение поможет отследить занятость трудоустроенных иностранцев.

Ранее мы сообщали о том, что город может начать бесплатно лечить маленьких петербуржцев с гепатитом C.

Фото:Piter.TV