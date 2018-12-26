Город может начать бесплатно лечить маленьких петербуржцев с гепатитом C

Не все больные могут позволить себе покупку дорогостоящих лекарств.

Город может выделить деньги на лечение детей с хроническим вирусным гепатитом С. Такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании петербургского Законодательного Собрания от депутата "Единой России" Елены Киселевой.

Она предложила обеспечивать больных несовершеннолетних петербуржцев нужными лекарствами, поскольку, по ее словам, немногие могут купить необходимые препараты из-за их высокой стоимости. Инициатива потребует порядка 61 миллиона рублей на реализацию, но зато сможет предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний, к которым обычно приводит хронический гепатит.

Киселева отметила, что ее проект поддержал губернатор Беглов. ЗакС также не остался в стороне и отдал 43 голоса за инициативу.

Ранее депутаты ЗАКСа защитили Беглова от вопросов о парке "Тучков буян".

Фото: Piter.TV