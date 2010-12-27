Депутаты ЗАКСа защитили Беглова от вопросов о парке "Тучков буян"

Вопросы коллег согласовали только 12 парламентариев.

В среду, 20 ноября, Законодательное собрание Петербурга отказалось согласовывать депутатский запрос Бориса Вишневского, направленный губернатору Александру Беглову по поводу парка "Тучков буян". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Лидер партии "Яблоко" хотел уточнить у градоначальника, какие работы ведутся в квартале между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы. Кроме того, он намеревался узнать об экологическом состоянии этой территории, напомнив, что раньше в этом месте располагался научный центр прикладной химии.

Также свои вопросы о парке "Тучков буян" хотел задать эсер Алексей Ковалев. Он предлагал узнать у Беглова, какой именно проект строительства Смольный рассматривает как основной. Парламентарий подчеркнул, что хотел бы, чтобы в городе появился нормальный парк, а "не Зарядье с пузырями из земли".

Согласовать вопросы коллег согласились только 12 депутатов.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудят будущее парка "Тучков буян".

Фото: Piter.TV