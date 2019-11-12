В Петербурге обсудят будущее парка "Тучков буян"

В ходе трех встреч горожане смогут определить, какой они хотят видеть зеленую зону на Петроградской стороне.

В Северной столице 13, 15 и 19 ноября запланированы открытые обсуждения того, каким будет парк "Тучков буян", строительство которого запланировано на участке между проспектом Добролюбова и Биржевым мостом.

В ходе первой встречи в пространстве "Артмуза" на Васильевском острове (13 ноября) темой обсуждения станут ценности и функции нового парка. Затем неравнодушные горожане в пространстве "Точка кипения" на проспекте Медиков (15 ноября) могут понять, как зеленая зона будет соответствовать интересам разных петербуржцев – родителей, владельцев домашних животных, велосипедистов и многих других. На третьей встрече (19 ноября) в пространстве "Ясная поляна" на улице Льва Толстого вопросы и предложения горожан будут представлены в виде единого проекта.

Зарегистрироваться на обсуждения можно по ссылке.

Ранее мы сообщали о планах Смольного на данную территорию. Свое название парк, концепцию которого обсудят на предстоящем Культурном форуме в Петербурге, получил в начале сентября.

Видео: Piter.TV