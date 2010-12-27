Концепцию арт-пространства "Тучков буян" обсудят на Культурном форуме

На встрече будет присутствовать главный архитектор города.

На Культурном форуме специалисты обсудят концепцию развития арт-пространства "Тучков буян". На данный момент почти 80% территории Петербурга занимают улицы. На встречу приглашен главный архитектор города Владимир Григорьев, создатели московского "Зарядья", театра Бориса Эйфмана и другие эксперты. В завершении мероприятия Смольный объявит о начале конкурса на лучшую концепцию "Тучкова буяна".

Общественные зеленые пространства - это связующий каркас города между жилыми и проезжими зонами. "Оживление" или ревитализация среды - это встраивание такой ткани туда, где ее раньше не было прокомментировала архитектор Яна Голубева

Дискуссия пройдет 15 ноября. По мнению местных архитекторов, городу не хватает внеуличных зон, по которым можно гулять и просто отдохнуть. Напомним, что объект разместится на набережной Малой Невы.

Ранее Piter.tv писал о том, что создатели "Секретных материалов" и "Чернобыля" приедут на форум в Петербург.

Фото: Piter.tv

