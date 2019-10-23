Создатели "Секретных материалов" и "Чернобыля" приедут на форум в Петербург

Об этом Piter.TV рассказали организаторы Петербургского международного культурного форума.

На пресс-конференции в Москве была объявлена программа секции "Кино" предстоящего масштабного события. В частности, петербуржцев и гостей города ждут мастер-классы от Федора Бондарчука, художника-постановщика сериала "Чернобыль" Люка Халла, продюсера Криса Кларка и сценариста сериала "Секретные материалы" Пола Брауна.

Также в Петербурге пройдет коллоквиум Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), на котором проходят показы и обсуждения современного российского кино.

Отметим, что Петербургский международный культурный форум запланирован на 14-16 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что на Культурном форуме в Петербурге архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района.

Видео: YouTube / TV Promos, HBO