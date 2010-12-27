Архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района

Градозащитники считают, что тема не подходит по масштабу для обсуждения на Культурном форуме.

Всероссийское общество охраны памятников Петербурга обратилось к организаторам Культурного форума с требованием не проводить дискуссию о сносе зданий в Центральном районе города. Обращение было опубликовано в официальной группе ВООПиК ВКонтакте. Также его подписали члены петербургского Союза архитекторов и отделения Национального комитета ИКОМОС.

"В деловой секции "Сохранение культурного наследия" запланирована панельная дискуссия "Разрушать Нельзя Сохранять. Ч.1: Разрушать, нельзя сохранять". Модератором этого мероприятия заявлен москвич Владимир Шухов, известный своими провокационными предложениями сноса исторической застройки в центре Петербурга", - говорится в обращении.

Градозащитники выступают за то, что форум - не место для обсуждения таких "маргинальных идей" и просят отказаться от дискуссии на эту тему.

Санкт-Петербургского международного культурного форум пройдет с 14 по 16 ноября.

Фото: kgiop.gov.spb.ru