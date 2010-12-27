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Архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района
Сегодня, 19:19
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nadezhda_sib

Архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района

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Градозащитники считают, что тема не подходит по масштабу для обсуждения на Культурном форуме.

Всероссийское общество охраны памятников Петербурга обратилось к организаторам Культурного форума с требованием не проводить дискуссию о сносе зданий в Центральном районе города. Обращение было опубликовано в официальной группе ВООПиК ВКонтакте. Также его подписали члены петербургского Союза архитекторов и отделения Национального комитета ИКОМОС.

"В деловой секции "Сохранение культурного наследия" запланирована панельная дискуссия "Разрушать Нельзя Сохранять. Ч.1: Разрушать, нельзя сохранять". Модератором этого мероприятия заявлен москвич Владимир Шухов, известный своими провокационными предложениями сноса исторической застройки в центре Петербурга",

- говорится в обращении. 

Градозащитники выступают за то, что форум - не место для обсуждения таких "маргинальных идей" и просят отказаться от дискуссии на эту тему. 

Санкт-Петербургского международного культурного форум пройдет с 14 по 16 ноября.

Фото: kgiop.gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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