Проект парка "Тучков буян" отложили до следующего года

Все так же не решен вопрос с передачей участка.

Проект парка "Тучков буян" на Петроградской стороне пока заморожен. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн. Накануне он ответил на вопросы подписчиков в группе в "ВКонтакте".

По словам архитектора, он не готов прогнозировать, как "это все пойдет".

Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами Президента городу. сказал Явейн.

О том, что строительство парка начнется не ранее осени 2021 года, стало известно и раньше. Но теперь срок отодвинулся до 2022.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Участок находится напротив набережной Макарова, недалеко от метро "Спортивная". С ландшафтно-архитектурной концепцией парка уже определились. Победителем стал проект "Студии 44".

Видео: предоставлено пресс-службой КБ Стрелка