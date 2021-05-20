Проект парка "Тучков буян" отложили до следующего года

Проект парка "Тучков буян" на Петроградской стороне пока заморожен. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн. Накануне он ответил на вопросы подписчиков в группе в "ВКонтакте".
По словам архитектора, он не готов прогнозировать, как "это все пойдет".
Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами Президента городу.
сказал Явейн.
О том, что строительство парка начнется не ранее осени 2021 года, стало известно и раньше. Но теперь срок отодвинулся до 2022.
Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Участок находится напротив набережной Макарова, недалеко от метро "Спортивная". С ландшафтно-архитектурной концепцией парка уже определились. Победителем стал проект "Студии 44".
Видео: предоставлено пресс-службой КБ Стрелка
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