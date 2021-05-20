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Проект парка "Тучков буян" отложили до следующего года

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Все так же не решен вопрос с передачей участка.

Проект парка "Тучков буян" на Петроградской стороне пока заморожен. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн. Накануне он ответил на вопросы подписчиков в группе в "ВКонтакте".

По словам архитектора, он не готов прогнозировать, как "это все пойдет". 

Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами Президента городу.

сказал Явейн.

О том, что строительство парка начнется не ранее осени 2021 года, стало известно и раньше. Но теперь срок отодвинулся до 2022. 

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Участок находится напротив набережной Макарова, недалеко от метро "Спортивная". С ландшафтно-архитектурной концепцией парка уже определились. Победителем стал проект "Студии 44". 

Видео: предоставлено пресс-службой КБ Стрелка

Теги: арт-парк, зеленая зона, общественное пространство, строительство, тучков буян
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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