Неделя борьбы с гепатитом С стартует в Петербурге

С 9 марта в Петербурге начинается Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита. В её рамках жители города смогут бесплатно и анонимно сдать кровь на гепатит С и другие социально значимые заболевания, а также получить консультацию врача-инфекциониста. Акция пройдёт в Клинической инфекционной больнице имени Боткина на Миргородской улице с 10 по 13 марта с 09:00 до 15:00. Предварительная запись не требуется, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Цель недели — повысить осведомлённость горожан о симптомах, осложнениях и профилактике хронического вирусного гепатита С, а также рассказать о программах бесплатного лечения этого заболевания в амбулаторных условиях.

Забота о здоровье петербуржцев – неизменный приоритет работы городского правительства. В рамках тематических недель мы напоминаем о возможностях, которые предоставляет наша система здравоохранения в части выявления, профилактики и лечения различных заболеваний. На этой неделе в центре внимания гепатит С. Медики не только обеспечивают жителей Северной столицы доступной информацией об этой болезни, но и сокращают её распространение с помощью мер профилактики и своевременной диагностики, организуют качественное сопровождение на всех этапах лечения опасного недуга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В рамках недели запланированы прямой эфир в соцсетях Комитета по здравоохранению, телерепортажи, выступления на ТВ, а также публикации на официальных сайтах медучреждений.

Петербург реализует региональный проект "Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания" в составе нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2025 году все цели программы были выполнены.

Пациенты с этим заболеванием бесплатно обеспечиваются лекарствами. В прошлом году необходимое лечение получили 1225 человек амбулаторно и 1631 – в условиях дневного стационара. Город организовал скрининговые исследования на антитела гепатита C для почти 350 тысяч человек.

Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости острыми гепатитами в 2025 году в Петербурге составил 6,25 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже данных 2024 года.

Фото: Piter.TV