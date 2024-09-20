Петербуржцы с 10 по 14 марта могут бесплатно и без предварительной записи сдать кровь на гепатит С

В рамках недели по борьбе с гепатитом С медики расскажут петербуржцам о его симптомах, мерах профилактики и программах лечения.

В Петербурге 10 марта стартовала неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. В течение этой недели петербуржцам будут рассказывать о симптомах, осложнениях и профилактике этого заболевания, а также о программах его бесплатного лечения в амбулаторных условиях за счёт федерального и городского бюджетов. Об жтом рассказали в пресс-службе Смольного.

В рамках недели запланированы телерепортажи, выступления на радио, сообщения в мессенджерах, новости на официальных сайтах. Состоится тематический прямой эфир в социальных сетях Комитета по здравоохранению и подведомственных организаций. Врачи подробно разъяснят важность своевременного выявления гепатита С, прежде всего – в рамках диспансеризации.

Медики рекомендуют систематически делать анализ крови на социально значимые заболевания. Это важно даже в случае отсутствия жалоб.

С 10 по 14 марта с 09:00 до 15:00 петербуржцы могут бесплатно и без предварительной записи сдать кровь на гепатит С и другие социально значимые заболевания в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина (Миргородская ул., дом 3). По желанию такой анализ можно сделать анонимно. Желающие также смогут пройти консультацию врача-инфекциониста.

В прошлом году Петербург добился существенного снижения заболеваемости гепатитом С. Соответствующий показатель на 100 тысяч населения составил 71,5 случаев при плане в 78,51. Контрольное число пациентов с хроническим гепатитом C, которое планировалось к обеспечению противовирусной терапией в 2024, достигнуто.

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Фото: Piter.tv