Минздрав начнет проверять мигрантов на гепатит В и С с весны 2026 года

Новые требования по въезду в Россию вступят в силу с 1 марта.

Российское министерство по здравоохранению намерено с первого марта 2026 года ввести проверки иностранных граждан на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Это требование коснется всех въезжающих на территорию нашего государства мигрантов, прибывающих в целях трудовой деятельности, а также лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища. Соответствующей информацией поделились журналисты из газеты "Ведомости". Авторы материала пояснили, что проекты изменений в порядок медицинского свидетельствования уже размещены на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке чиновники рассказали, что нововведения нужны стране ради "совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования".

Напомним, что медосвидетельствование требуется для получения разрешения на работу в России, разрешения на временное проживание и вида на жительство (ВНЖ). Это условие прописано в российском законе о правовом положении иностранцев. В настоящее время мигрантов врачи проверяют на наличие в организме наркотических веществ и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К последним относятся ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепра.

Фото: Piter.tv