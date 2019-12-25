Петербурженка обвинила мигранта в совращении ее дочери на станции "Гражданский проспект"

В понедельник, 10 мая, в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, которая заявила о развратных действиях, совершенных в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, на платформе станции метро "Гражданский проспект" к девочке 2004 года рождения пристал мигрант. Он совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия.
Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее студент жестоко избил 25-летнего парня на Загородном проспекте.
Фото: Piter.TV
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