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Петербурженка обвинила мигранта в совращении ее дочери на станции "Гражданский проспект"
Сегодня, 8:58
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Alena_Zinovieva

Петербурженка обвинила мигранта в совращении ее дочери на станции "Гражданский проспект"

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Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 10 мая, в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, которая заявила о развратных действиях, совершенных в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, на платформе станции метро "Гражданский проспект" к девочке 2004 года рождения пристал мигрант. Он совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия.

Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее студент жестоко избил 25-летнего парня на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: педофилия, развратные действия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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