Студент жестоко избил 25-летнего парня на Загородном проспекте

Молодого человека госпитализировали с травмами головы, разрывом барабанной перепонки.

В понедельник, 10 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 25-летнего парня в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что парня избил неизвестный возле дома №45 на Загородном проспекте. Инцидент произошел 9 мая около 22:45.

Пострадавшего увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и разрывом барабанной перепонки.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 20-летний студент, учащийся второго курса СПб ГУПТДиШО. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее мы писали, что петербуржца, избившего врача в поликлинике, отправили под домашний арест.

Фото: Piter.TV