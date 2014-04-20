Петербуржца, избившего врача в поликлинике, отправили под домашний арест

Невский районный суд отправил под домашний арест петербуржца, избившего врача в поликлинике, до 28 июня этого года. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
Петербуржец Илья Борисов обвиняется в совершении преступления по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Борисов возражал, просил запрет определенных действий.
Объединенная пресс-службе городских судов.
Отныне мужчине можно выходить на улицу только для прогулок в течение двух часов. Также ему запрещено общаться с лицами, которые владеют информацией по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. И до 28 июня Борисову нельзя пользоваться мобильной связью и интернетом.
Напомним, что мужчина избил врача, отказавшегося ставить ребёнку прививку от столбняка.
Ранее мы писали, что охранник убил напарника в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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