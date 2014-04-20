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Петербуржца, избившего врача в поликлинике, отправили под домашний арест
Сегодня, 8:36
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kraratau27

Петербуржца, избившего врача в поликлинике, отправили под домашний арест

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Мужчина обвиняется в совершении преступления по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Невский районный суд отправил под домашний арест петербуржца, избившего врача в поликлинике, до 28 июня этого года. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. 

Петербуржец Илья Борисов обвиняется в совершении преступления по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Борисов возражал, просил запрет определенных действий. 

Объединенная пресс-службе городских судов. 

Отныне мужчине можно выходить на улицу только для прогулок в течение двух часов. Также ему запрещено общаться с лицами, которые владеют информацией по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. И до 28 июня Борисову нельзя пользоваться мобильной связью и интернетом. 

Напомним, что мужчина избил врача, отказавшегося ставить ребёнку прививку от столбняка. 

Ранее мы писали, что охранник убил напарника в Петербурге. 

Фото: Piter.tv 

 



 

Теги: домашний арест, избиение врача
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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