Охранник убил напарника в Петербурге

Пожилой охранник ввязался в драку с коллегой, в которой избил его до смерти. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу, 23 апреля, сотрудник охраны бизнес-центра до смерти избил напарника. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что ночью 63-летний охранник, находящийся на работе, вместе с коллегой распивал алкогольные напитки в бизнес-центре. Постепенно беседа мужчин переросла в ссору, охранники начали драться. В рукопашной работник охраны избил напарника до смерти.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника на месте преступления. Сейчас пожилой сотрудник бизнес-центра находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по факту убийства человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура заинтересовалась школой, в которой восьмиклассница отравилась наркотиками.

Фото: Piter.tv