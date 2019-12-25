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Прокуратура заинтересовалась школой, в которой восьмиклассница отравилась наркотиками
Сегодня, 15:04
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kraratau27

Прокуратура заинтересовалась школой, в которой восьмиклассница отравилась наркотиками

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Девочка пережила клиническую смерть. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прокуратура Колпинского района начала проверку после того, как школьница попала в больницу в состоянии клинической смерти из-за отравления белым порошком. Следователи посетят школу, где учится девочка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, что несчастье случилось днем 24 апреля. Девочка-подросток вместе с одноклассницами отправилась домой после употребления неизвестного препарата в туалете учебного заведения. Подруги помогали дойти до квартиры опьяненной школьнице, которая почувствовала себя очень плохо.

Отец одной из приятельниц госпитализированной девочки уверяет, что ребенок нашел закладку с наркотиками возле школы. Об этом ему сообщила дочь, которая стала свидетелем неприятного события.

Ранее на Piter.tv писали, что в телефоне  подростка найдено видео, на котором ученицы по очереди принимают белый порошок.

Фото: pixabay

Теги: дети, наркотики, петербург, подростки, школа
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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