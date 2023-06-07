На строительство Багаевского гидроузла на Дону направят почти 36 млрд рублей

Виктория Абрамченко рассказала о расширении узкого участка реки.

Стоимость строительства Багаевского гидроузла на реке Дон составит для государства 35,8 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Чиновница выступила с докладом перед законодателями в верхней палате парламента. Чиновница уточнила, что реализация проекта даст властям возможность по ликвидации "узкого места" на реке, а также обеспечит гарантированную глубину водного пути не менее четырех метров на участке с протяженностью в 85 километров. Работы позволят увеличить пропускную способность маршрута с 12 до 19 миллионов тонн грузов.

Следующее направление связано с реализацией мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. <…> Безусловно ключевым из них является строительство Багаевского гидроузла. Общая цена контракта на его строительство составляет 35,8 млрд рублей. Работы планируется завершить к концу 2025 года. Виутория Арбамченко, вице-премьер РФ

Виктория Абрамченко напомнила политикам о том,что властями России будет обеспечено надежное и безопасное судоходство крупнотоннажного флота на Нижнем Дону. Мероприятия помогут сэкономить бюджету страны до 3,5 кубокилометров воды за навигацию в Цимлянском водохранилищ.

На капремонт мелиоративных комплексов в 2023 году выделят 10 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации