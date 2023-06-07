На капремонт мелиоративных комплексов в 2023 году выделят 10 млрд рублей

Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с территориями, пригодными для сельского хозяйства.

Объем денежных средств, которые будут направлены в 2023 году государством на реконструкцию и капитальный ремонт российских объектов мелиоративных комплексов, составит 10 миллиардов рублей. Такими данными с законодателями в верхней палате парламента на правительственном часе поделилась заместитель председателя кабинета министров Виктория Абрамченко. Чиновница считает, что данное решение поможет стране сохранить порядка 55 тысяч га угодий в сельскохозяйственном производстве.

В 2022 году направили на реконструкцию и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса около 6 млрд рублей. В текущем году направляем на эти цели 10 млрд рублей. Это позволит сохранить в сельхозпроизводстве 55 тыс. га угодий. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт добавила, что в 2022 году благодаря финансированию со стороны властей России удалось завершить реконструкцию 19 объектов в девяти регионах страны, а также провести капитальный ремонт 22 отдельных объектов. Их ввод в эксплуатацию позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тыс. га сельхозугодий.

В России на оздоровление рек и озер в 2023 году направят более 56,5 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации