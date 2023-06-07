В России на оздоровление рек и озер в 2023 году направят более 56,5 млрд рублей

Виктория Абрамченко рассказала о кассовом исполнении в 99%.

Финансирование оздоровления рек и водоемов на территории России 2023 году составит 56,5 млрд рублей, хотя за прошлом году на эти цели государство потратило более 60 млрд рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделала вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Чиновница объяснила, что мероприятия по конкретным объекта сосредоточены в трех федеральных проектах национального проекта "Экология" и государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Заместитель председателя правительства уточнила, что ключевые показатели были выполнены при кассовом исполнении в 99 процентов.

Финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах дополнительно предусмотрено в рамках проекта "Геология: возрождение легенды". Всего на реализацию этих мероприятий в этом году - 56,5 млрд рублей. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Вице-премьер Абрамченко назвала уничтожение Каховской ГЭС экоцидом.

Фото и видео: Совет Федерации