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Вице-премьер Абрамченко назвала уничтожение Каховской ГЭС экоцидом

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Зампредседателя кабмина России рассказала об экологической катастрофе в регионе.

Киевский режим, уничтожив Каховскую гидроэлектростанции, устроил на территории Херсонской области настоящий экоцид. Такое мнение в рамках правительственного часа в верхней палате парламента России высказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Чиновница заметила, что говорит об ударе ВСУ, в результате которого была разрушена верхняя часть станции, но сама дамба водохранилища не пострадала. В настоящее время на территории идет нерегулируемый сброс воды.
 

Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области...

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт обратила внимание законодателей на то, что на сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, а также вода угрожает 20 тысячам мирных граждан, в том числе и несовершеннолетних. Дополнительно затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Жертвами трагедии стали животные.

Путин согласился с необходимостью рассмотрения ГД законопроекта о РОП в весеннюю сессию.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: виктория абрамченко, каховская гэс, совет федерации, экологическая катастрофа, экоцид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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