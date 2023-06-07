Вице-премьер Абрамченко назвала уничтожение Каховской ГЭС экоцидом

Зампредседателя кабмина России рассказала об экологической катастрофе в регионе.

Киевский режим, уничтожив Каховскую гидроэлектростанции, устроил на территории Херсонской области настоящий экоцид. Такое мнение в рамках правительственного часа в верхней палате парламента России высказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Чиновница заметила, что говорит об ударе ВСУ, в результате которого была разрушена верхняя часть станции, но сама дамба водохранилища не пострадала. В настоящее время на территории идет нерегулируемый сброс воды.



Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области... Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт обратила внимание законодателей на то, что на сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, а также вода угрожает 20 тысячам мирных граждан, в том числе и несовершеннолетних. Дополнительно затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Жертвами трагедии стали животные.

Путин согласился с необходимостью рассмотрения ГД законопроекта о РОП в весеннюю сессию.

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