Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми

Депутаты одобрили президентские инициативы, обозначенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.

Государственная Дума России приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми. Депутаты одобрили законопроект в третьем завершающем чтении на пленарном заседании. Парламентарии нижней палаты парламента изучили документ в рамках реализации инициатив, с которыми президент РФ Владимир Путин выступил в послании к Федеральному посланию 2021 года.

Напомним, что законом с 1 сентября текущего года устанавливается оплата в размере 100 процентов от заработной платы по больничному, выдаваемому по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет (включительно). Неполные и малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 16 лет, получат ежемесячные выплаты. Они будут равны половине детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране этот показатель составляет 5 650 рублей).

Также с 1 июля в РФ вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на ранний учет (до 12 недель) по беременности в медицинских организациях в связи. Помощь будет предоставлена женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В среднем сумма таких выплат составит около 6 350 рублей ежемесячно.

Госдума поддержала поправки о мерах поддержки семей с детьми.

Видео: YouTube / Россия 24