В ГИБДД начали ловить нарушителей по-новому

Нововведение проверили на дорогах в Екатеринбурге.

Сотрудники ГИБДД ввели новый способ по вылавливанию нарушителей на дорогах с помощью мобильного приложения. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, с помощью нововведения у инспекторов появилась возможность оперативно получать уведомления о пересечении определенного участка дороги водителем без прав или незарегистрированным в ГАИ транспортным средством.

Как только данная информация приходит к сотрудникам ГИБДД, нарушителя останавливают, проверяют его документы, а затем соотносят информацию с базами данных ГАИ.

Сообщается, что таким образом в Екатеринбурге за два часа работы удалось выявить пятерых нарушителей из 15 полученных в приложении уведомлений.

Ранее мы сообщали, что полиция Петербурга ловит водителей, которые не ставят автомобили на учет.

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