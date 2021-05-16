Полиция Петербурга ловит водителей, которые не ставят автомобили на учёт

Это было сделано для того, чтобы не платить штрафы.

Охоту за бутафорскими автономерами активировали в петербургской полиции по указанию руководства из столицы. Как сообщили 16 мая в пресс-службе Главка, при помощи "архивных" номеров водители не ставят учет на автомобили, используя такой номер для прикрытия нарушений, например, уход от наказания за нарушение скоростного режима.

В рамках рейда, один из которых прошел в Петербурге накануне, сотрудники ДПС остановили два автомобиля с фейковыми номерами. Водитель первой машины – "Лады" в Выборгском районе Северной столицы – рассказал полицейским, что не знал, что предыдущий собственник снял автомобиль с учёта. Водитель остановленного в Лисьем носу автомобиля Gelandewagen не стал отрицать, что приобрел "красивые" номера "с рук".

Номера изъяли вместе с документами на автомобиль, водителей привлекли к административной ответственности. Теперь водители могут обратиться в ГИБДД и поставить машину на учет. В случае повторного нарушения автомобиль отправят на штрафстоянку.

Таких водителей ищут при помощи информации из баз данных, а также средств фото- и видеофиксации, которые так позволяют установить маршруты передвижения автомобилей, рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга задержала водителя иномарки, который попытался избавиться от пакета с наркотиками. Горе-водитель выбросил пакет через переднее пассажирское окно, но попытка ни к чему не привела.

Видео: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПб и ЛО