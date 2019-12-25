Петербургский водитель выбросил при полицейских килограмм наркотиков в окно

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Полиция Петербурга задержала водителя иномарки, который попытался избавиться от пакета с наркотиками. Горе-водитель выбросил пакет через переднее пассажирское окно, но попытка ни к чему не привела, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Полицейские остановили иномарку на Рябовском шоссе для проверки, отмечают в пресс-службе. Позже эксперты сообщили, что в пакете был почти килограмм синтетических наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Ранее мы писали, что тело петербурженки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области