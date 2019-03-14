Тело петербурженки в целлофане вынесли из квартиры на улице Димитрова

Соседи забеспокоились, что 58-летняя женщина не выходит на связь.

В субботу, 15 мая, стало известно, что из квартиры на улице Димитрова вынесли тело 58-летней петербурженки. Соседи забеспокоились накануне. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело, завернутое в строительную пленку, в одной из комнат квартиры.

Женщина перестала выходить на связь накануне, отметили соседи. На теле не обнаружили следов насилия, а причину смерти выяснят эксперты. Отмечается, что в квартире также проживают родственники погибшей, которые по какой-то причине не сообщили о смерти в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают дочь погибшей. В квартире также находилась 17-летняя внучка. До тех пор, пока не найдется мать девочки, она будет находиться в детской больнице.

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Фото: Piter.tv