В машине жителя Ленобласти обнаружили труп пенсионерки

Мужчина не успел довезти родственницу до больницы.

В среду, 13 марта, в машине жителя Киришей обнаружили труп пенсионерки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что мужчина вез 83-летнюю родственницу в больницу, однако не успел. Пожилая женщина скончалась в машине возле дома №11 по улице Пионерская.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка не нашли на теле признаков насильственной смерти. Причины гибели пенсионерки выяснят специалисты на медэкспертизе.

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Фото: Piter.TV